Nu forsvinder Ellebo-blokkene

To af de gamle Ellebo-blokke skal nu rives ned. Nedrivningen begynder den 16. september og vil vare omkring et halvt år. Arkivfoto.

Politkerne har givet grønt lys til den endelige nedrivning af de dødsdømte boligblokke i Ellebo. nedrivningen begynder i midten af september.

Af Mia Thomsen

Det var et antiklimaks af dimensioner, da den store renovering af Ellebo endte med at man fandt så mange fejl i to af blokkene, at man måtte droppe renoveringerne og i stedet genhuse folk, så man kunne gøre klar til at rive de to blokke ned.

Nu har kommunalbestyrelsen endeligt givet grønt lys til nedrivningen af blok 1 og 2, der er i så dårlig forfatning, at de ikke kan blive renoveret indenfor de økonomiske rammer.

Kun blok 3 er blevet gennemgribende renovereret, men blok 4 vil blive renoveret i begyndelsen af 2020.

Ingen huslejestigning

For at man kan rive de to boligblokke ned, skal kommunalbestyrelsen godkende nedrivningen jvf. paragraf 28 i almenboligloven, da der er tale om en betydeligt antal almene boliger i kommunen.

Nedrivningen finansieres med et støttet lån fra Landsbyggefonden og samtidig skal Ballerup Kommune give kommunal garanti på det støttede lån.

Det er desuden besluttet, at de realkreditlån, der er optaget, skal nedbringes således, at nedrivningen ikke koster beboerne huslejeforhøjelser.

Nye boliger på vej

Ballerup Kommune er allerede i dialog med Ballerup Ejendomsselskab om nye boligplaner på grunden.

”Vi forventer at fremlægge en lokalplan til efteråret om nye boliger på Ellebo-grunden. Det kan godt være, at der bliver tale om andre boligformer, men vi er i dialog om planerne,” sagde borgmester Jesper Würtzen (A) ved beslutningen.

Nedrivningen bliver efter planen sat i gang den 16. september og forventes afsluttet i april 2020.