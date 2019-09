Ballerup blev lidt grønnere

Lokale skoleelever plantede træer i området ved Larsbjerggård i Harrestrup Ådal.

Ballerup blev 200 træer rigere, da en række lokale skoleelever gravede dem ned ved Larsbjerggård i Harrestrup. Det skete som et led i den landsdækkende ’Danmark planter træer’- kampagne.

Af Redaktionen

Onsdag morgen var der lidt mere aktivitet end vanligt omkring Larsbjerggård i Harrestrup Ådal, da store og små myldrede rundt i området med skovle og kameraer.

Grunden var, at en række skolelever fra 0. og 1. klasse var i gang med at plante i alt 200 træer i området, der måler omkring fire hektar.Det skete som et led i den landsdækkende skovplantningskampagne, der markeres med et stort tv-show den 14. september.

En million træer

Showet og kampagnen er stablet på benene af TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening og målet er at samle 20 millioner kroner ind til at kunne plante en milllion træer rundt om i landet i såkaldte folkeskove.

Onsdag tog Ballerup så forskud på planteiveren og fik lokale skolelever til at gribe skovlene og grave de første 200 træer ned.

FN’s klimapanel har peget på, at plantningen af mere skov er en central del af klimaløsningen, da skove er det mest effektive middel til at trække CO2 ud af luften.

Den lokale plantningsindsats blev filmet af TV2 og bliver vist ved selve indsamlingsshowet den 14. september, der foregår i en skov i Faxe Kommune og har Puk Elgård og Mikkel Kryger som værter.