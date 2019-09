Vikingemarked på Lindehaven

I boderne kan man købe både skind, træskåle, smykker og andet kunsthåndværk. Foto: Peter Hesselø

Plejecenter Lindehaven i Ballerup gentager sidste års succes og holder stort vikingemarked for både beboere og gæster udefra.

Af Mia Thomsen

I år er markedet dog udvidet fra én til to dage, så endnu flere kan få mulighed for at deltage.

På markedet kan man opleve vikingekamp, prøve at ride på vikingeheste, skyde med bue og pil eller købe vikingemad og fine smykker eller andet kunsthåndværk.

Maden der bliver lavet på markedsdagen, bliver fremstillet af Køkken Ballerup, som ugen op til markedet har serveret de samme retter til de ældre i kommunen, som du kan købe ude på markedet. Maden er lavet ud fra historiske opskrifter, som er blevet justeret så de passer lidt bedre til nutidens smagsløg.

Vikingemarkedet kommer til at foregå ved branddammen og Lindehavens parkeringsplads, Præstevænget 11, og der er gratis adgang. Det er lørdag den 14. september klokken 10-17 og søndag den 15. september klokken 10-16.