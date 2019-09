Nordiske toner i Smørum

Trio Amerise kommer til Smørum med et program de kalder ’Nordens Klange’. Foto: privatfoto

Musik Ledøje-Smørum Musikforening åbner sæson 2019/20 søndag den 15. september klokken 15 med en koncert med blæsertrioen Trio Amerise. Koncerten finder sted i Kulturhuset i Smørum.

Af Ulrich Wolf

Trioen består af Ragnhildur Jósefsdóttir på fløjte, Morten Sønderskov Jensen på klarinet og Lucia Amerise på fagot.

Trioens medlemmer kommer fra de nordiske lande Island, Danmark og Sverige. Navnet Trio Amerise er dog hentet fra Lucias argentinske rødder.

Trioen har spillet koncerter i store dele af Norden samt Tyskland, og var blandt de 16 deltagere ved P2s kammermusikkonkurrence i 2014. Senere samme år vandt de 2. pris ved konservatoriets interne kammermusikkonkurrence.

En af trioens primære visioner er at have musik fra alle tre nordiske lande blandet ind i et i forvejen bredt repertoire af forskellige klassiske værker. Trio Amerise samarbejder derfor med komponister fra de nordiske lande om at få skrevet ny nordisk musik tilegnet Trioen. Trio Amerise kommer med et program, de kalder for Nordens Klange. Det vil omfatte musik af blandt andet Svea Welander, Niels W. Gade, Jean Sibelius og Signe Lykke.

Koncerten er er inspireret af Foreningen Nordens 100 års jubilæum her i 2019.

Gæstebilletter kan købes via www.lsmusikforening.dk eller ved indgangen.