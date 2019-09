Åbent brev til mobberen

læserbrev Kære mobber. Jeg skriver til dig og håber inderligt, at du vil læse mit brev. Jeg vil gerne have, at du skal vide, hvordan de ting du gør og siger, påvirker mig.

Af Et mobbeoffer (identiteten er redaktionen bekendt)

Jeg har det rigtig rigtig dårligt. Jeg har ondt i maven hver dag når jeg står op. Jeg får hovedpine og kvalme, bare jeg tænker på at skulle i skole. Jeg græder for mig selv – du får mig til at føle, at det er bedre for alle, hvis jeg er død.

Men jeg ønsker jo bare at være en ganske almindelig pige som alle andre.

Jeg ved, at hvis du fortsætter med at mobbe, vil det altid ”bo” i mig. Mens du med tiden vil glemme, at du nogensinde har mobbet.

Jeg bliver for det første rigtig ked af det indeni, og du får mig til at føle, at jeg ikke er noget værd, at der er ingen der kan lide mig, at alle taler og hvisker om mig og at det er bedre ikke at være til.

Når jeg er hjemme, så er jeg altid sur, skændes med min familie, jeg smækker med dørene, kan ikke grine når de laver sjov, men bliver bare endnu mere sur og gal. Jeg er kun på mit værelse, men er rigtig ked af at ikke hygge, grine og lave ting sammen med min familie. Du giver mig følelsen af, at jeg ikke har lov til at være glad.

Jeg har ellers en rigtig dejlig familie, som jeg elsker overalt i verden. Jeg er meget ked af at gøre dem så meget ondt, og jeg savner dem utroligt meget.

Tænk over hvad det er, du gør ved dem du mobber – og tænk hvis var dig selv, der blev mobbet. Ingen fortjener at blive mobbet. Og kun du kan stoppe det.