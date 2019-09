Kommentar til Ulrik Falk-Sørensen

læserbrev Kære Ulrik. Hvis der kommer flere virksomheder til Ballerup, så håber jeg at de “cykler”, for der kan snart ikke være flere bilister på vores veje.

Af Mette Bramsbye, Baltorpvej 29, Ballerup

Ballerup har virkelig dårlige tilkørselsforhold og meget lange køer, både til og fra arbejde. Det kan nemt tage mindst 20 minutter, bare at komme fra Lautrupparken og ud til motorvejen, så skab ordentlige trafikale forhold, før der kommer flere virksomheder til. Skulle de kommer på cykel, er det helt sikkert, at de får rystet nyrerne på plads, for vores cykelstier er dårlige og hullede, mangler lys osv. og det samme gælder vores fortov (hvis der er nogle). Så hvem skal betale for at infrastrukturen spiller?

Hvis Ballerup er en fantastisk by, så behøver man ikke at reklamere for sig selv og bruge en masse midler, som måske kunne betale for bedre infrastruktur.