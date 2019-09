læserbrev Angående artiklen om trafikken i og omkring ”Viften” i Skovlunde, kan jeg absolut tilslutte mig.

Af A. Grevelund, Morelvej 47, Skovlunde

Vi bor på Morelvej, og her er problemet det samme. Hver morgen suser bilerne ned mod skolen i sidste øjeblik, med fare for at ramme cyklende børn. Underligt når det i mange tilfælde er forældre med børn i bilen.

Det er også blevet værre efter at Ballerup Boulevard er indsnævret. Var det ikke en ide at man i ”Viften” satte skilte med ”al gennemkørsel forbudt” op?

Det er jo ikke kun Kløvertoften, der føler sig generet, men også de andre veje i området.