Hvad er normal trafik?

Af Berit Hansen, Kløvertoften 46, Skovlunde

Da jeg læste den ellers gode artikel af Ulrich Wolf i Ballerup Bladet i dag (11.september) om trafikken i ”Viften” i Skovlunde, blev jeg forundret over en udtalelse fra Afdelingschef Steen Pedersen fra Ballerup Kommune, om, at man vil lave trafikmåling i november hvor trafikken er normal. For hvornår er trafikken normal?

”Hen over foråret og sommeren er der mange forskellige arrangementer og tidspunkter der betyder at trafikken ikke er normal,” er Steen Pedersen citeret for at sige.

Undskyld mig, men jeg har boet på Kløvertoften i over 20 år og for os som bor på Kløvertoften, er trafikken altid ”normal”. Vi beboere færdes i trafikken, kørende, gående eller cyklende også når der er arrangementer, hvilke for øvrigt antalsmæssigt og besøgsmæssigt er tiltagende, lige som den almindelige trafik generelt er.

Og jeg frygter, at der er en bagtanke med at målingen bliver lagt i november, da man der kan forvente ”mindre normal trafik” hvilket vil give et pænere billede af trafikken. I vinterhalvåret er der ingen ”arrangementer og tidspunkter” for eksempel i Harrestrup Ådal.

I vinterhalvåret er der også mindre trafik til kolonihaveforeningerne beliggende ud ad Harrestrupvej og Ejbyvej, hvis beboere ofte benytter Kløvertoften som gennemkørselsvej.

Så hvad er ”normal” Steen Pedersen?

Kan vi forvente at Ballerup Kommune sætter en stopper for arrangementer mv. de kommende år, så vi kan få ”normal trafik” hele året? Eller lukker haveforeningerne?

Eller var det en ide at lave målinger når trafikken er u-normal, men realistisk i forhold til de forhold vi som beboere oplever, så vi kan få lavet nogle fornuftige tiltag, som afspejler og afhjælper det reelle behov?