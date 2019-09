Vind ’Skammerens Datter 2’

Rebecca Emilie Sattrup er tilbage i rollen som Dina i ’Skammerens Datter II: Slangens Gave’. Denne gang kommer Dina ud på en farefuld færd med sin hidtil ukendte far. Foto: Nordisk Film

konkurrence Der er sort magi, sømonstre og storslået natur i ’Skammerens Datter II: Slangens Gave’

Af Mia Thomsen

Filmen er den anden i trilogien baseret på Lene Kaaberbøls succesromaner. Filmens eventyrlige og underholdende univers er fyldt med onde regenter, magiske troldmænd og drabelige kampe.

Dina, hendes familie og fyrstesønnen Nico lever på flugt fra Drakan, som er ved at indtage Højlandet. Davin og Nico tages til fange, og Dina må ud på en farefuld færd med sin ukendte far Sezuan, for at befri dem.

Sezuan har slangens magiske evner og kan skabe illusioner. Alt imens Dina må opbygge en relation til den mand, som hendes mor siger, at hun ikke kan stole på, opdager hun, at hun også har sin fars evner.

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film et enkelt eksemplar af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen om ’Skammerens Datter II: Slangens Gave’ skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvem spiller Dinas far Sezuan i filmen?

Send svar samt navn og adresse på mail til: vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 23. september klokken 12. Vi trækker en vinder, som får direkte besked på mail – og efterfølgende selv skal afhente filmen på redaktionen i Ballerup.