Nyt boligprojekt flyvende fra start

Der er allerede godt gang i salget af de nye lejligheder på Bydammen, der efter planen skal stå færdig i slutningen af 2021. Foto: Illustration: Danbolig.

Boliger Det kommende byggeri på Bydammen i Ballerup er på skinner. Salget er åbnet og interessen har været stor allerede fra den første dag.

Af Ulrich Wolf

Det bliver formentlig ikke svært at finde købere til de nye boliger på Bydammen i Ballerup, som efter høringer og borgermøder nu er klar til at blive solgt. Sidste søndag begyndte salget, da Danbolig i Ballerup slog dørene op for interesserede købere og det blev en hektisk dag med mange besøgende.

”Der var rigtig mange allerede første søndag. Vi havde 28 besøgende, og vi har på nuværende tidspunkt reserveret ni af de i alt 77 lejligheder. Det er ganske flot. Dertil kommer, at vi har 26 der er reelt interesserede, så det er kommet rigtig godt i gang,” siger Henrik Dreyer, indehaver af Danbolig Ballerup.

Han er ikke overrasket over den store interesse.

Attraktivt område

”Vi ved, at de er derude. Det er et attraktivt område og et af de eneste nybyggerier i Ballerup centrum med elevator. Det gør, at boligerne bliver attraktive for seniorer, der sælger deres hus, men gerne vil blive i Ballerup og derfor flytter ’ind til byen’. Det er også seniorer, der indtil videre har været mest aktive med at reservere, men der har også være andre,” siger Henrik Dreyer, som regner med at have solgt nok af boligerne til at man kan begynde selve byggefasen i marts måned 2020.

Efter planen skal det store byggeri været færdigt ultimo 2021, og når det er færdigt, skal der som sagt være 77 boliger i størrelsen 63 til 111 kvadratmeter fordelt på to til fire værelser.

Der vil blive bygget op til fem etager, og der vil blive indrettet flere fælles tagterrasser samt en grøn gård.

Mange nye beboere

Byggeriet vil blive formet som et ’L’ langs Bydammen om mod Banegårdspladsen og vil inddrage en del af de nuværende p-pladser ved Lidl. Der vil blive bygget en p-kælder under ejendommen med plads til 43 biler.

Under debatterne om byggeriet har der især været debat om parkeringspladserne og hvordan der skal blive plads til de mange, der handler i Centrumgaden med de mange nye beboere, der flytter ind i området de kommende år.

Det ser under alle omstændigheder ikke ud til at afskrække køberne til de nye boliger på Bydammen.