Kvalitetstandlæge til dit tandsæt

SPONSORERET INDHOLD: Har du et par skæve tænder, der altid går dig på? Eller synes du bare, at kaffen og cigaretterne sætter sit præg på dine hvide tænder?

Smilet er noget af det mest iøjnefaldende ved os alle sammen, og det er altså ikke helt uden betydning, hvordan tænderne ser ud. Problemer med tænderne kan både være smertefuldt, men også påvirkende på selvtilliden og den generelle lyst til at smile. At vælge den rette tandlæge med kvalitet i højsædet er derfor en vigtig beslutning at træffe.

Pas på dit smil

Et tandlægebesøg kan have flere forskellige årsager og kræve forskellige typer af behandling. Hos Tandlægerne på Østerbro finder du et bredt udvalg af behandlinger, så du kan blive hjulpet til lige netop dine behov. Har du for eksempel en svækket tand, der har været ude for et slag, så kan det være nødvendigt at få påsat en tandkrone. En tandkrone er en beskyttende hætte, der påsættes for at beskytte den svækkede tand.

Den placeres nøjagtigt, hvor den oprindelige tand ellers ville have været og passer således med de resterende tænder. Derudover tilbyder klinikken mere simple behandlinger såsom tandrensninger og reparation af huller i tænderne. Smilet er et bærende element i ansigtet og med et sundt og flot tandsæt, får det dig til at se både frisk, sund og ungdommelig ud.

Hvis din selvtillid er særligt præget af brune eller skæve tænder, så kan andre faktorer også være behjælpelige til at få selvtilliden tilbage på plads. Det kan for eksempel være en hudbehandling, en tur til frisøren eller løft af kindben. Det hele kan være med til at forbedre din egen kærlighed til dit udseende, så du bliver tilfreds med lige præcis, hvordan du ser ud.

Få din tandlægeskræk taget seriøst

Det er de færreste, der nyder at gå til tandlægen. For nogle er det en oplevelse, der er direkte forbundet med skræk og angst, og at få klaret sine tandlægebesøg kan i sådanne tilfælde vise sig at være en større udfordring. Lige netop dette ønsker Tandlægerne på Østerbro at imødekomme i høj grad. De har et særligt fokus på patienter med tandlægeskræk og er derfor bevidste om, hvordan en sådan skræk skal håndteres.

Uanset hvilken behandling, der skal foretages, så tilbydes der henholdsvis lokal bedøvelse samt fuld narkose, hvis det er nødvendigt. På den måde skal oplevelsen hos en tandlæge gøres så behagelig som mulig for dig, så også du med tandlægeskræk kan nyde godt af sunde og smukke tænder.

Dette rette valg til dig?

Et godt råd til hurtigere og nemmere at få klaret tandlægebesøget er at vælge en tandlæge, der er centralt placeret. På den måde kan besøget kombineres med andre gøremål, hvilket kan gøre oplevelsen en del mere overskuelig. Hos Tandlægerne på Østerbro får du ikke blot en central placering, men en tandlæge med tryghed i fokus. De har et ønske om, at du får en så behagelig oplevelse hos tandlægen som muligt og danner rammerne for en tryg oplevelse med rolige og smukke omgivelser.