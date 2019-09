Ti år med lektiehjælp

En hyggestund i lektiecaféen i BFO Nordlys, hvor Mogens, Gunhild og Mette hver torsdag hjælper børnene med bogstaver og tal. Foto: Kaj Bonne

Tre frivillige sørger hver torsdag for at hjælpe Hede-Magleparkens børn med lektierne. I sidste uge blev de fejret.

Af Mia Thomsen

Der var pyntet flot op med flag og røde duge i BFO Nordlys torsdag eftermiddag, da lektiecaféen stod klar til at tage imod.

Denne eftermiddag var det dog ikke kun små læseheste og regneorme, der stod i kø for at komme ind, for i anledningen af lektiecaféens 10 års jubilæum var der inviteret til reception med kaffe og kage.

De tre lektiehjælpere Mogens, Mette og Gunhild var som altid på pletten – de to førstnævnte har været med i alle ti år, mens Gunhild kom til for syv år siden.

De er alle frivillige og bruger hver torsdag eftermiddag fra klokken 14 til 16 på at hjælpe områdets unger med at få styr på bogstaver og tal. Det er primært BFO’ens børn, der kommer i lektiecaféen, men alle er velkomne – uanset alder.

”Lektiecaféen er ’det rolige værelse’, hvor man kan sidde og læse, regne eller tegne. Og hvis man ikke kan være stille, så bliver man smidt ud,” siger Mogens og tilføjer med et smil:

”Det er et frivilligt tilbud, ingen tvinges herind. Så det kan jo ikke være helt slemt, siden de kommer igen.”

De tre lektiehjælpere er enige om, at det er hyggeligt og givende at hjælpe kvarterets børn med lektierne.

”Man lærer en masse søde børn at kende, og så møder jeg dem tit, når jeg er ude at lufte hund. Så kommer de lige over og hilser på,” fortæller Gunhild.

Der er gerne 10-15 børn i lektiecaféen hver torsdag, men det kan variere lidt afhængigt af vejret.

”Hvis det er rigtig godt vejr og der bliver lavet snobrød eller leget med vand udenfor, så kan her godt være lidt tomt,” smiler Gunhild.

Næste torsdag sidder de klar igen – dog uden flag og kager – men med masser af tålmodighed og ro.