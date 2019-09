Unge på it-besøg

Eleverne fra Baltorpskolen afdeling Grantoften var på rundtur hos Atea i Ballerup, hvor de blandt andet fik talt om, hvor vigtigt it er i stort set alle former for job i dag.

I sidste uge var 7.I fra Baltorpskolens afde-ling Grantoften på besøg hos den lokale it-virksomhed Atea. Besøget var begyndelsen på et nyt samarbejde, der skal få de unge til at få øjnene op for de mange arbejds- pladser og jobmuligheder, der findes her i lokalområdet.

Af Redaktionen

Sytten morgenfriske syvendeklasseselever og deres to lærere trodsede tirsdag morgen regnvejret og tog turen til Lautrupvang knap fem kilometer fra deres sædvanlige morgendestination på Baltorpskolen afdeling Grantoften.

Her blev de budt velkommen hos it-leverandøren Atea med varm kakao, inden dagens præsentation af virksomheden med efterfølgende rundvisning.

Besøget er det første i et nyt erhvervssamarbejde mellem Baltorpskolen og Atea. I løbet af de kommende to år vil 7. klassens elever få et grundigt indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en it-virksomhed og give dem en forståelse for de mange forskellige typer af job, det lokale erhvervsliv i Ballerup har at tilbyde.

”På Baltorpskolens afdeling Grantoften har vi efter sommerferien startet en erhvervslinje op, fordi vi gerne vil have, at de unge oplever, hvad der sker lige uden for det område, de bor i. Vi ser meget frem til vores samarbejde med Atea, fordi det kan være med til at flytte elevernes verdensbilleder og udfordre dem, ved at lade dem se med egne øjne de mange typer af arbejdspladser, der findes lige her i den by, de bor i,” siger 7.I’s lærer, Fedzri Merdzani.

It i alle erhverv

For selvom eleverne er digitalt indfødte og med stor sandsynlighed vil ende i job, hvor it spiller en stor rolle, kan det stadig være indviklet at forstå, hvad det egentlig er, en it-virksomhed laver.

”Der er stort set ingen erhverv i dag, der ikke anvender it i et eller andet omfang, så jeg spurgte eleverne, om de kunne komme i tanke om nogle typer af job, hvor man ikke bruger it. De var gode til at komme med forslag som skræddere, skraldemænd, skovhuggere og skorstensfejere, og så fik vi talt om, at selv inden for de erhverv bruger man i dag forskellige it-løsninger til for eksempel at arbejde mere effektivt og smartere,” siger Jette Risgaard, der er business manager for uddannelsesområdet i Atea og skolens kontaktperson i samarbejdsperioden.

For at forsøge at møde de unge mennesker i øjenhøjde, havde Jette Risgaard allieret sig med nogle af Ateas yngre medarbejdere, der fortalte om deres vej igennem uddannelsessystemet og til den stilling, de har i dag i Atea.