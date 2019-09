Ballerup spurter fremad i erhvervsmåling

Erhvervsklimaet i Ballerup er blevet bedre. Den seneste undersøgelse fra DI, baseret på tal fra lokale virksomheder, viser at Ballerup er sprunget 19 pladser frem på listen. Arkivfoto

Dansk Industris nyeste erhvervsklimaundersøgelse er god læsning for Ballerup Kommune. Undersøgelsen tager især udgangspunkt i det lokale erhversklima og her stormer Ballerup 19 pladser frem.

Af Ulrich Wolf

Der er noget at glæde sig over i Business Ballerup i denne tid. Den nyeste DI-undersøgelse, der tager udgangspunkt i det lokale erhversklima for 2019, baserer sig på statistikker og svar fra knap 7700 danske virksomheder og tallene taler deres tydelige sprog.

Ballerup stormer frem i den nye undersøgelse og havner på en 24. plads. Det er en fremgang på ikke mindre end 19 pladser siden sidste undersøgelse og afspejler en generel tendens, nemlig at kommunerne rundt om København klarer sig ganske godt.

Tallene glæder naturligvis borgmester Jesper Würtzen (A), omend han stadig holder begge ben på jorden.

Lokal indsats

”Det er da ikke sådan, at jeg er ked af undersøgelsen, for det viser jo, at de tiltag vi tager, virker. Men ellers vil jeg sige, som jeg har sagt før, at jeg vil hellere sørge for, at de lokale tal er i orden. Vi har et stigende antal vækstvirksomheder, vi har vækst i antallet af arbejdspladser og andelen af borgere vi får i arbejde er stigende. Det er det vigtigste for mig,” siger Jesper Würtzen, som også påpeger Ballerups problem på området.

”Vi har stadig en udfordring, når det kommer til at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Vi har et mål om 25 procent, men er oppe på omkring 14 procent. Det er en fremgang, men der er stadig lang vej. Så der har vi et arbejde at gøre,” understreger borgmesteren.

Det er tiende år i træk, at Dansk Industri laver undersøgelsen, der repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, eller mere end 20 procent af den samlede beskæftigelse.

Undersøgelsen vægter virksomhedsledernes bedømmelser men andre faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder, erhvervsfrekvens og andre faktorer vægter også.