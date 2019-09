Nye ungeboliger ved Kasperskolen

Rektorboligen ved det, der indtil for nylig var Kasperskolen, skal nu omdannes til et helt nyt kollegielignende botilbud til unge og en pædagog.

Ballerup Kommune vil nu etablere tre boliger til unge med særlige behov i den gamle rektorbolig ved Kasperskolen.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke længe siden, at Kasperskolen forlod de gamle bygninger på Baltorpvej og rykkede til Skovlunde, og nu skal der allerede være liv i den røde ejendom igen.

Ballerup Kommune vil nemlig indrette et helt specielt tilbud i den gamle rektorbolig, der ligger lige ved Kasperskolens gamle ejendom.

Der skal indrettes tre boliger til unge, der har behov for en anbringelse, som ikke er på en institution, et socialpædagogisk opholdssted eller i en ungdomsbolig. Man sigter især mod unge, der er parate til at flytte fra en institution eller det opholdsssted, hvor de nu er anbragt.

Træner i fællesskab

Man vil så etablere et kollegielignende værelsestilbud, hvor tre unge fra denne målgruppe træner i at bo selvstændigt, men i et fællesskab sammen med en fjerde beboer, der skal være en pædagogstuderende eller en uddannet pædagog, som samtidig tilknyttes som kontaktperson.

Ballerup Kommune vurderer, at dette nye tilbud vil understøtte børne- og ungestrategien og fællesskabsmodellen, der vægter børn og unges deltagelsesmuligheder højt og har fokus på, at alle unge skal videre i uddannelse eller job.

Udover at man etablerer en helt ny form for ungeboliger, som ikke er set før i kommunen, så sparer man årligt mellem 140.000 og 315.000 kroner på at rykke de unge ind på det nye ’bosted’. Det vil så hurtigt opveje de omkring 200.000 kroner, det koster at istandsætte rektorboligen og indrette botilbuddet.