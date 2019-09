”Spiser ørne mennesker?”

Børnene var meget imponerede af både Franks og Lunas optræden. Foto: Kaj Bonne

Begejstringen og spørgelysten var stor, da fem fjerdeklasser fra Skovlunde mødte falkonér Frank Skaarup og hans lannerfalk Luna i ådalen.

Af Mia Thomsen

”Årh , hvor vildt. Jeg kunne mærke den lige forbi mit øre!”

En gruppe friske drenge fra en af fjerdeklasserne på Skovlunde Skole dukker sig med armene oppe om ørerne, mens de kigger overrasket op mod himlen, hvor den smukke lannerfalk Luna kredser over børnene og med jævne mellemrum dykker med lynets hast over børnenes hoveder.

Interessen er dog ikke gengældt, Luna er nemlig fuldt fokuseret på noget helt andet end de mange børn. Hendes falkeblik er zoomet ind på den døde kylling, som falkonér Frank Skaarup har bundet for enden af en snor, som han svinger rundt i store cirkler. Med fløjten fortæller han Luna, at nu må hun gerne angribe og straks dykker hun – igen lige over hovederne på de gispende børn.

Foto: Kaj Bonne

Efter nogle dyk lader Frank hende fange kyllingen. Hun banker den til jorden med kløerne fast knyttet om den og giver ikke slip igen, heller ikke selvom Frank – til stor morskab for børnene – trækker afsted med både kylling og falk henover jorden.

Luna sidder stolt og rank med vingerne slået lidt ud, så hun ser større og mere faretruende ud – hvis der nu skulle være nogen i nærheden, der kunne finde på at ville hugge hendes bytte.

Til sidst får hun lov at spise lidt, mens Frank forklarer børnene, hvad Luna gør og hvorfor.

Starten på en kyllingeburger

Vi er med Skoletjenesten i Pederstrup på udflugt i Harrestrup Ådal. I disse uger har de i samarbejde med falkonér Frank Skaarup inviteret en masse børn fra kommunens institutioner og skoler ud i naturen for at lære lidt om rovfugle – både hvordan mennesker har brugt dem til at gå på jagt, men også hvordan de i midten af 1900-tallet nærmest blev udryddet fra den danske natur.

Heldigvis går det fremad med rovfugle i naturen i dag, og Frank fortæller børnene, hvordan man arbejder med avl, genudsætning og bevarelse af de naturlige rovfuglebestande.

Lannerfalken Luna sidder pænt og roligt på sin lille stol i græsset, mens Frank går rundt i den store cirkel, som de fem fjerdeklasser fra Skovlunde Skole har dannet om ham. Luna har en lille hætte på hovedet, så hun ikke kan se noget og om benet har hun en lille blå radiosender, så Frank altid kan finde hende igen, hvis hun skulle finde på at flyve på eventyr.

Frank hiver en lille død kylling op af tasken.

”Vi skal lige en tur forbi McDonalds, er der nogen, der har været der?” spørger Frank og alle børnene råber Jaaaaa.

”Godt, det her er jo faktisk starten på en kyllingeburger,” fortsætter han.

”Nååååh, det er synd for den,” siger en af pigerne i rundkredsen.

”Hver gang vi spiser kød, så har vi altså slået et dyr ihjel. Det skal vi bare huske på,” siger Frank, der med et rutineret snuptag flår den døde kylling op og trækker en lang tråd med en æggeblomme i enden ud af kyllingen.

Foto: Kaj Bonne

”Ad ad ad,” lyder det fra nogle af børnene.

”Det er kyllingens madpakke,” forklarer Frank og tilføjer:

”Det kan I lige tænke på, næste gang i åbner jeres madpakke og spiser en æggemad.”

Det er Luna der bestemmer

Efter at have bundet kyllingen fast i snoren, tager Frank Luna op på hånden. Han har en kraftig handske på, som beskytter huden mod Lunas lange, skarpe kløer. Han tager hætten af Lunas hoved og hendes store, mørke øjne kommer til syne.

”Kig nu godt på hende, det kan være sidste gang, vi ser hende i dag,” siger Frank med et smil og fortsætter:

”Det er jo hende der bestemmer, og hun er ligeglad med om det er konger, fyrster eller skolebørn, der kigger på.”

Så ryster Luna sig lidt, lægger en klat – hvilket naturligvis belønnes med børnelatter – og letter til stor jubel fra hele rundkredsen.

Foto: Kaj Bonne

Mens hun kredser rundt over hovederne på børnene fortsætter Frank med at fortælle om Luna og andre rovfugle. Flere gange fanger hans opmærksomme falkonérøje også andre fugle i ådalen og børnene bliver præsenteret for både en fiskehejre og en musvåge, der cirkulerer i det fjerne.

Spørgsmålene stod i kø

Efter den flotte opvisning, hvor Luna får lov til at fange hele to kyllinger i snor, giver Frank sig god tid til at svare på de mange spørgsmål fra børnene. Der er konstant en skov af små fingre i vejret. Det er tydeligt, at børnene synes, at denne form for undervisning er utrolig spændende.

Hvor mange år er Luna? Hvordan fik du hende? Hvad vejer hun? Hvor stor er hun? Hvor hurtigt kan hun flyve?

Frank svarer tålmodigt, og vi finder ud af, at Luna er ni år gammel og at Frank fik hende, da hun var to år – af én der hedder Lars. Hun er 43 centimeter lang, vejer 721 gram og har et vingefang på 87 centimeter. Hun kan flyve 110 kilometer i timen, dykke med op til 389 kilometer i timen og stå helt stille i luften.

Der er også mange sjove spørgsmål imellem – for eksempel vil en dreng gerne vide, om den har nosser?

”Nej, det er en hun,” forklarer Frank og griner:

”Det spørgsmål har jeg aldrig fået før.”

En anden vil vide, om Luna har sit eget toilet derhjemme, men nej, hun klatter hvor det passer hende, svarer Frank.

Foto: Kaj Bonne

Et par stykker spørger bekymret ind til, om der mon findes ørne, der spiser mennesker?

”Nej, og heller ikke børn,” slår Frank fast og fortsætter:

”Jeg ved godt, der ligger en eller anden film på youtube, hvor en ørn tager et barn. Men det er altså ‘fake news’. Det er ikke rigtigt, og I skal ikke være bange.”

Til slut får alle lov til at komme helt tæt på Luna – men uden at røre hende. Frank viser med en flaske vand, som han hælder stille og roligt over Lunas ryg, hvordan fjerdragten er helt vandtæt – og det skal den blive ved med. Derfor skal man ikke røre ved hende.

Ungerne vinker farvel til både Luna og Frank og vender kursen tilbage mod skolerne igen – en stor oplevelse og en masse viden om rovfugle rigere.

Se flere billeder: Fotogalleri