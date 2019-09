Lad os træne efter lukketid

Debat Fra tid til anden beskæftiger kommunalbestyrelsen sig med borgernes mulighed for at kunne benytte kommunes mange lokaler uden for åbningstid.

Af Stephen Frank Mortensen, Byager 23, Ballerup, medlem af seniorrådet

Man kan derfor blive forbavset over at selv samme kommunalbestyrelse vælger at lukke for selvtræning. Denne selvtræning er en lille succeshistorie. Ikke fordi antallet som benytter dette tilbud er stort nemlig 50 til 70 pensionister som med deres adgangsbrikker lukker sig ind i motionslokalerne. Oftest er man alene, og jeg har igennem 2,5 års træning set et deltagerantal på i alt syv.

Hvorfor vælger man at træne efter råd fra sin læge, kiropraktor eller fysioterapeut netop i kommunes lokaler?

Fordi man ikke er meget for at vise sin gamle, nedslidte, rynkende krop på et privat mostionsted, hvor der spilles højt musik og hvor man for eksempel træner ved siden af en yngre person, som løber et maraton, mens man selv prøver at gå to kilometer med besvær. Motivationen mangler efter et sådanne besøg.

For eksempel er der i motionrummet i Sundhedshuset dejligt stille. Man kan få en god snak med jævnaldrende personer og gode bekendtskaber etableres. Vi er i samme båd; nemlig gamle motionister.

Hvorfor stoppe for denne motion? Gamle som er i god form er mindre krævende med hensyn til hjemmepleje. Og man siger: Bevæg Dig – Bevar Dig!

Vi er gamle, som har været trofaste skatteydere og betalt de motionsteder, som ellers vil stå tomme efter lukketid klokken 16 og weekend.

I den tid hvor man har kunne træne har der ingen hærværk eller ødelagte ting sket – nok fordi vi er gamle og har pli.

Så kære kommunalbestyrelse: Lad os træne efter lukke tid for eksempel klokken 16 til 20 og i weekenden, så vi kan stemme på jer i mange, mange år fremover.