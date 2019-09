Erstatningsbassin er en skændsel

Debat Kære Mads Bo Bojesen. I Fortsættelse af tidligere indlæg vedrørende tømning og stillestående reparation af svømmebassinet i Skovlunde Gl. Skole.

Af Jørn F. Pedersen, Parklodden 53, Måløv

Nu har jeg så – sammen med nogle få ældre fra svømmesklubben – prøvet et af de fem tilbud på svømmebassiner i kommunen, som man henviser os til, nemlig Lundebjergskolen.

Det er en skændsel – intet mindre! Det er simpelthen det groveste, man her udsætter kommunens ældre og svageste skattebetalende borgere for. Der er kun et fælles bade- og omklædningsrum, som man skal finde ud af at dele.

I bookingplanen er der afsat ti timer i alt for både damer og herrer til omklædning, brusebad, svømning, brusebad og omklædning. Det betyder, at de to timer bliver splittet op i fire halve timer med eksakt to gange en halv time til hver gruppe, som samtidig skal undgå at støde ind i hinanden – med og uden tøj på.

Til overflod skal man i al hastværk forcere flere stejle – måske våde – stentrapper. Det er sådan noget skolebørn (eller soldater) kan, men vi kan ikke. Vi er jo temmelig meget ældre, ser dårligt og er i mange tilfælde dårligt gående.

Hvad ligner det at ødelægge et godt og velfungerende miljø, såvel helbredsmæssigt som socialt, for gamle og ældre mennesker, blot for at spare ’’et par kroner’’ på reetablering af flisebeklædningen i bassinet.

Flisereparationen kunne man jo nøjes med i første omgang og så udskyde, hvis jeg har forstået det rigtigt, dem samtidig planlagte reparation af ventilationsanlægget indtil videre.

Det er først og fremmest bassinet, det drejer sig om, men faktisk i lige så høj grad det sociale samvær efter svømmetræning, og her har vi i Skovlunde Gl. Skole ideelle forhold med køkkenadgang, kaffemaskiner- og kander, service med mere. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre tilsvarende på Lundebjergskolen.

Det må være muligt at omprioritere den afsatte økonomi til gavn og glæde for alle os ældre motionssvømmere i klubben med det misvisende navn ’Rend & Hop’. Det er en ommer!