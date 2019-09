Kommunen skal ind i den grønne klimakamp

Debat Ballerup og alle andre kommuner skal ind i kampen for at reducere udledningen af drivhusgasser, hvis det skal lykkes at nå målet om 70 procent reduktion i 2030.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Kommunerne har en vigtig rolle at spille, de er nærmest borgere og virksomheder – og dermed er kommunerne de nærmeste til at tage teten og igangsætte indsatser, der gør det nemt, ukompliceret og attraktivt at træffe de klimavenlige valg i den enkelte familie og for virksomhederne.

Ballerup Kommune har tidligere været en af de kommuner, der virkelig gjorde en forskel, men de seneste år er der sket mindre og mindre.

Nu er grønt regnskab 2018 færdigt og det viser at kilowattimeforbruget fra alle aktiviteter i Ballerup Kommune geografiske område er steget til både strøm og varme. Vi brugte en procent mere varme og to procent mere strøm i 2018 end i 2015. Når forbruget ikke reduceres viser det tydeligt, at det politiske fokus på klima i Ballerup Kommune er utilstrækkeligt, til at vi kan sikre reduktion af drivhusgasserne fra vores kommune. Det gælder både i kommunens egne bygninger og transport ligesom vi er langt fra at gøre det nødvendige for at inspirere, understøtte og hjælpe borgere og virksomheder med at tage klimaansvar.

Jeg vil opfordre dig til, at du udfordrer de kommunalpolitikere du kender i Ballerup til at huske klimaet, i de kommende budgetforhandlinger. Vi har nemlig behov for alle partier i indsatsen for en grøn omstilling, Enhedslisten kan ikke gøre det alene.

Grønt regnskab debatteres på næste kommunalbestyrelsesmøde den 30 september. Hvis du er interesseret i klima er det en gylden mulighed for at få et indtryk af klimaindsatsen i Ballerup.