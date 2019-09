En verden af pels og poter

Der var hunde i alle former, farver og størrelser ved Dansk Kennel Klubs store hundeudstilling i Ballerup Idrætsby i weekenden. Foto: Kaj Bonne

Mere end 3000 hunde og deres tobenede venner indtog i weekenden Ballerup til hundenes ’Kamp om København’. Her gjaldt det om at holde halen lige på bagdelen blandt Danmarks smukkeste og dygtigste hunde.

Af Ulrich Wolf

Det er helt normalt, at der dystes og konkurreres i Ballerup Idrætsby ved forskellige lejligheder. I den forgangne weekend stod dysten mellem 3400 hunde af alle slags og størrelser, der dystede om at blive blandt de bedste, smukkeste, hurtigste eller bare dejligste af slagsen.

Hundeudstillingen var arrangeret af Dansk Kennel Klub og var som sædvanlig et stort tilløbsstykke for både de to- og firbenede.

Både indendørs og udendørs boltrede alle sig i det gode vejr, og de strenge dommere fik set på både pels, holdning, lydighed, smidighed og hurtighed, men man mistænker, at der også var lidt plads til kategorien nuttethed.

Fotos: Kaj Bonne