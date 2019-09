Party og pølser på Dommergrunden

Den flyvende krans markerede fejringen af rejsegildet for de 134 nye lejligheder på Dommergrunden. Efter planen skulle de første lejere kunne flytte ind i februar måned 2020. Foto: privatfoto

Rejsegilde Til februar kan de første beboere flytte ind i de nye lejligheder på Rolighedsvej i Ballerup. Mandag var der rejsegilde med alt hvad dertil hører.

Af Ulrich Wolf

Det susede godt i bardunerne på det fyldte partytelt, da byggepladsen omkring det nye lejlighedsbyggeri på den såkaldte ’dommergrunden’ i Ballerup mellem Rolighedsvej og Hold-an Vej, mandag blev invaderet af en masse gæster.

Årsagen var, at der denne blæsende eftermiddag var rejsegilde på det store byggeri af i alt 134 lejligheder, som har været i gang siden december.

Nu var det igen tid til at fejre det markante byggeri, der siden har rejst sig i fire etager og hvor første del tættest på Rolighedsvej nu er blevet beklædt med mursten og efterhånden ligner et færdigt byggeri.

Første taler med mikrofonen i hænderne var borgmester Jesper Würtzen (A), som glædede sig over byggeriet.

Attraktivt område

”Det er en fantastisk udvikling der er sket, siden det første spadestik blev taget i december. Det er gået rigtig hurtigt, og vi glæder os til at se det færdige byggeri, og til at der kan flytte nye borgere ind,” sagde borgmesteren inden han råbte et trefoldigt leve for byggeriet.

Derefter gik Dades projektchef Marianne Bech Rasmussen på podiet og sagde et par ord over byggeriet.

”Dejlig at kunne holde rejsegilde på det her byggeri. Det er vores første byggeri i Ballerup og det første med taghaver. Ejendommen ligger i et attraktivt område, tæt på alting, så vi glæder os til at se det endelige resultat,” sagde Marianne Bech Rasmussen.

De første lejligheder åbner for offentligheden i oktober måned og her regner man også med at kunne begynde udlejningen.

Byggeriet på Dommergrunden omfatter i alt 11500 kvadratmeter, dertil kommer 3000 kvadratmeter tagterrasse og 2000 kvadratmeter p-kælder.

Efter planen skal første etape med facade ud mod Rolighedsvej, stå klar til indflytning i februar 2020, mens næste etape med med facade ud mod Hold-an Vej ventes at være klar i juli samme år.