Centrumgaden får øjne på murene

Omkring 20 nye ’tryghedskameraer’ er ved at blive installeret i Centrumgaden, så politiet kan identificere eventuelle uromagere. Foto: privatfoto

Overvågning Det skal være tryggere at færdes i og omkring Centrumgaden i Ballerup. Derfor har både Ballerup Kommune og Københavns Vestegns Politi skærpet indsatsen, blandt andet med kameraer og lukning af trappe.

Af Ulrich Wolf

For nogle uger siden skrev vi her i avisen om Københavns Vestegns Politis indsats i og omkring Centrumgaden. Det kom i kølvandet på, at ungecontaineren på Baltorpplænen blev fjernet på grund af salg af stoffer og at dele af Centrumgaden var tilholdssted for unge med utryghedsskabende adfærd.

Nu har både politiet og Ballerup Kommune taget det næste skridt i retning mod større tryghed i gaden.

Trappe bliver lukket

Det betyder, konkret, at trappen, der forbinder Centrumgaden og Banegårdspladsen og som fører til den noget dunkle cykelparkering ved biblioteket, bliver spærret i løbet af denne uge. Det bliver gjort for at fjerne stedet som et muligt tilholdssted for de unge.

Samtidig er Københavns Vestegns Politi i færd med at installere en række kameraer på murene i Centrumgaden, på strækningen mellem Linde Allé og Ballerup Centret. Målet er at højne trygheden og samtidig give politiet et redskab til at identificere eventuelle uromagere.

Tryghed på væggen

”Der bliver installeret omkring 20 kameraer på strækningen. På den måde dækker vi området ind. Alle kameraer er stadig ikke sat op, men vi regner med, at alle er fuldt funktionsdygtige ved udgangen af september,” siger Thomas Mejborn, vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi.

Udover kameraer og lukning af trappen vil både Ballerup Kommune og politiet intensivere den øvrige indsats i området.

”Vi vil bruge de her kameraer til at identificere folk, der skaber utryghed i området, og så skærper vi patruljeringen og følger dem. Så kameraerne har også en præventiv effekt,” siger Thomas Mejborn.

Hos Ballerup Kommune vil man også styrke indsatsen med blandt andet bedre dialog.

”Der blive holdt samtaler med de unge og deres forældre, og kan vi sanktionere i forhold til eksempelvis udbetaling af sociale ydelser, så gør vi det. Vi tager alle tænkelige midler i brug for at komme det her til livs. Som kommune kan vi ikke direkte tvinge nogen væk fra området, men vi kan forsøge at gå i dialog med de unge og opfordre dem og deres forældre til at opsøge nogle andre og mere givende fællesskaber end dem, de er i i dag,” siger Jens Frøsig, leder af ungeindsatsen i Ballerup Kommune.