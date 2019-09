Børnehus på vej til Flyvestationen

Den tidligere militærbygning forvandles til et moderne børnehus med plads til 150 børn. Illustration: Furesø Kommune

I eftermiddag tages første spadestik til et nyt børnehus på Flyvestationen ved Jonstrup.

Af Mia Thomsen

Det er en spændende forvandling der er i gang på den gamle Flyvestation Værløse, som i dag bare kaldes Flyvestationen. I Sydlejren ved Jonstrup skyder boligerne op, og dermed opstår også behov for pasning af de mange børn, der kommer til området.

Derfor har Furesø Kommune planlagt at bygge et nyt børnehus med plads til 150 vuggestue- og børnehavebørn, og torsdag i denne uge tager borgmester Ole Bondo Christensen første spadestik til børnehuset.

”Dette byggeri er første kommunale bygning og afgørende for at omdanne Flyvestationen til et boligområde. Jeg er sikker på, at børnehuset bliver et centralt samlingspunkt i Jonstrup,” siger Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen.

Naturen skal spille en stor rolle

Den tidligere militærbygning, der har huset officerskolen, bliver bygget om til et moderne børnehus med fokus på bæredygtighed – både ved at genanvende mursten og andre materialer og ved at være ombygget med drifts- og vedligeholdelsesvenlige materialet.

”Det bliver en moderne institution, hvor naturen kommer til at spille en stor rolle. Der er god kontakt og god adgang til den store, naturprægede legeplads, som rummer både et vuggestueområde og børnehaveområde. Udearealerne kommer til at have rolige og trygge miljøer for de helt små og samtidig plads til det vildere liv under åben himmel for børnehavebørnene”, siger Bettina Ugelvig Møller, der er formand for Udvalg for Dagtilbud og Familier i Furesø Kommune.

Første spadestik tages torsdag den 26. september klokken 15.30 på byggepladsen på Perimetervej 16. Fremmødte børn får lov at grave med, mens de voksne kan lytte til taler og nyde et lille glas. Kommunen anbefaler interesserede at komme på cykel, da der er begrænsede parkeringsmuligheder ved byggepladsen.

Børnehuset kommer til at ligge på en stor naturgrund med masser af mulighed for udeliv for både store børnehavebørn og små vuggestuebørn. Illustration: Furesø Kommune