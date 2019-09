Nycirkus møder moderne dans

Forestillingen ’My Land’ er en blanding af nycirkus og moderne dans og blev håndplukket til Baltoppen LIVE af musikteaterchef Ib Jensen. Foto: Tamás Réthey-Prikkel

Baltoppen LIVE præsenterer helt eksklusivt den ungarsk-ukrainske nycirkusforestilling ’My Land’.

Af Redaktionen

De seneste år har Baltoppen LIVE markeret sig med et program hvor nye scenekunstneriske tiltag, et mangfoldighedskoncept og ikke mindst et øget fokus på international dans og nycirkus er i højsæde.

”Vi skal afspejle den virkelighed, vi er en del af,” siger chef for Baltoppen LIVE, Ib Jensen og fortsætter:

”Som kulturinstitution ser jeg det som et samfundsansvar, ud over at servicere det store, loyale scenekunstpublikum, også at invitere traditionelt underprioriterede publikumsgrupper indenfor samt udvikle et program, der ikke læner sig op ad andres.”

Denne vision topper foreløbigt med danmarkspremieren på den ungarsk-ukrainske nycirkusforestilling ’My Land’, der eksklusivt spiller på Baltoppen LIVE sidst i september.

Godt gang i billetsalget

For et år siden, i august 2018, havde det banebrydende og storslåede værk My Land urpremiere på verdens største scenekunstfestival Edinbourg Fringe. Her var både anmeldernes og publikums begejstring enorm.

Baltoppen LIVEs musikteaterchef overværede urpremieren og var ikke sen til at kontakte kompagniet og begynde det store arbejde det er, at skaffe et udenlandsk nycirkuskompagni til Danmark.

”Vi har været spændte på om det danske publikum ville vise interesse for et, for os, komplet ukendt ungarsk nycirkuskompani med ukrainske artister. Selv om Baltoppen LIVE arbejder med et strategisk sigte om at være et af Storkøbenhavns kraftcentre for udsøgt og håndplukket scenekunst fra alle mulige steder i verden, er det jo ikke sikkert at publikum responderer. Men det har de gjort i forhold til My Land, der er meget, meget tæt på at være komplet udsolgt,” fortæller Ib Jensen.

Dybe følelser fra den østeuropæiske ånd

My Land er dels nycirkus, dels moderne dans og viser dybe følelser fra den østeuropæiske ånd. Forestillingen er skabt af instruktøren Bence Vági, der er kunstnerisk leder af det ungarske nycirkuskompagni Recirquel.

De syv enestående artister leverer et imponerende show med stor kropslighed, balanceakter og jonglering. Det hele er pakket ind i et minimalistisk og ekstremt effektfuldt sceneri med spejlkomplekser og et gulv af sand.

My Land har danmarkspremiere 26. september på Baltoppen LIVE og spiller 26.-28. september. Herefter er forestillingen ”lånt ud” en enkelt aften til Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved, den 29. september.