Cykeltur på kanten af kommunen

Ballerup Museum har i samarbejde med Egedal Arkiver og Museum arrangeret en spændende guidet historisk cykeltur i området omkring Måløv og Kildedal.

Af Redaktionen

Hop på cyklen og følg med på en guidet historisk tur fra Kildedal til Måløv torsdag den 3. oktober klokken 14-16 i fodsporet af TrapDanmarks udgivelser om henholdsvis Egedal- og Ballerup Kommune.

Det kommer blandt andet til at handle om nye byområder på grænsen mellem Egedal- og Ballerup Kommuner, gravhøje, middelalder og helligkilder.

Turen er et samarbejde mellem Egedal Arkiver og Museum samt Ballerup Museum. Der vil være forfriskninger undervejs. Turen er gratis, men tilmelding er nødvendig og kan ske via www.ballerupmuseum.dk under ”Det sker”.

Mødested: Kildedal Station. Turen slutter ved Måløv Station, hvorfra man eventuelt kan tage toget hjem.