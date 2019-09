VM i banecykling kommer til Ballerup

cykling Når verdens bedste baneryttere kører om regnbuetrøjerne i 2024, bliver det på de skrå brædder i Ballerup Super Arena. Det er netop blevet annonceret af den internationale cykelunion, UCI.

Af Redaktionen

Bane-VM er et af cykelsportens mest prestigefyldte mesterskaber, og UCI har for nylig præsenteret en ny struktur, der skal være med til at øge den i forvejen store interesse for banecyklingen. Danmarks Cykle Unions formand, Henrik Jess Jensen, er derfor stolt af at have fået VM til Danmark i et OL-år.

Henrik Jess Jensen peger på, at de resultater, som landstrænere og ryttere gennem en årrække har opnået i fællesskab med Team Danmark og med støtte fra fonde og sponsorer, har gjort Danmark til en dybt respekteret banenation internationalt, og han ser det som en af grundene til, at de danske ryttere skal køre om VM-medaljer på hjemmebane i 2024:

”Danmark er en nation med stolte banecyklingstraditioner, og jeg har svært ved at forestille mig noget smukkere end at se den ikoniske regnbuetrøje og en VM-medalje om halsen på en dansk banerytter i Ballerup,” siger han.

”Tildelingen af VM i et OL-år er naturligvis også en meget stor anerkendelse af Danmark som værtsnation for internationale events, og jeg vil gerne takke Sport Event Denmark, Københavns Kommune og Ballerup Kommune for at gøre det muligt at give de mange cykelsportsbegejstrede danskere en fantastisk oplevelse. Det er især vores evne til at samarbejde og skabe stærke, professionelle eventorganisationer, der gør, at vi kan tiltrække så store events igen og igen,” fastslår Henrik Jess Jensen.

Stoltheden er også tydelig i Ballerup, hvor mesterskabet skal afvikles:

”I Ballerup Kommune er vi rigtigt glade for, at valget er landet på os som værtsby for et kommende VM. Ballerup er som København en cykelby. Det bliver tredje gang, vi holder VM i banecykling, og vi er stolte af at trække verdens bedste cykelryttere til Ballerup Super Arena. Ballerup er en kommune med mange internationale virksomheder – og et VM vil være med til fortælle historien om hovedstaden og om Ballerup som en attraktiv og internationalt orienteret kommune,” siger Ballerups borgmester Jesper Würtzen.