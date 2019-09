LSF slog Valby 1-0

Fodbold Det startede som lyn og torden, da LSF mødte Valby i weekenden, først kom Valby tæt på og efter 12 minutter var det i den anden ende, der var spænding, da Mathias Beck blev spillet fri, men hans skud fra en spids vinkel blev pareret af deres keeper.

Af redaktionen

LSF spillede rigtig flot fodbold og kom også til flere chancer, dog uden at der kom mål ud af dem

Anden halvleg startede let mere ”blødt” end første halvleg. Forsvaret tog mere over og der blev lukket totalt af. Og dog.

I det 56. minut fik Valby rent faktisk en chance, men Bjerregaard i kassen fik afværget.

Så omkring det 70. minut skete der en del – alt sammen inden for to minutter. Først blev Benjamin Madsen sat på banen. Der havde han være i cirka 15 sekunder, så fik han gult.

LSF fik erobret bolden og Benjamin Madsen kom op i omdrejninger. Han fik på en eller anden måde spillet bolden ind i feltet til Mathias Beck, der blev nedlagt – og så var der straffespark. Det tog Emil Kjærsgaard sig af, men han brændte desværre.

Et mønsterangreb blev afsluttet efter at Alexander Beck kom over kanten og hans præcise indlæg blev i det 82. minut mødt af Benjamin Madsen og 1-0 sejren var i hus.