Mere by frem for bedre by i Skovlunde

Debat Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Ballerup Kommune har svært ved at fastholde fokus på egne intentioner og principper om at skabe et mere attraktivt bymiljø, når økonomiske interesser kommer ind i billedet.

Af Kristian Westh, Kløvertoften 1, Skovlunde