Økologi i Ballerup Kommune

Debat Andelen af økologisk mad er faldet fra 67 til 60 procent i Ballerup Kommunes egne køkkener, på trods af en målsætning om 75 procent økologi i alle køkkener.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

Når offentlige køkkener lægger produktionen om til økologisk mad sker det ofte inden for det samme budget som køkkenerne også tidligere havde. Det betyder at de mange offentlige køkkener lægger deres produktion om, så maden produceres af :

1: Friske økologiske råvarer i sæson. De økologiske råvarer er både billige og så får maden en naturlig variation over året fordi råvarerne skifter efterhånden som høsten fra friland kan købes.

2: Mindre kød, flere bønner og linser. I forhold til de officielle kostanbefalinger spiser de fleste danskere for meget kød, derfor er det fint at de mennesker der får mad fra de offentlige køkkener får lidt mindre kød.

Samtidig er bønner og linser billige råvarer der både er sunde og holder prisen på maden nede.

Endelig udleder et kilo kød mellem 5-16 kilo CO2, for nu at bruge de nyeste data fra Arhus Universitet. til Sammenligning udleder Bønner, linser og grønt cirka under fem kilo CO2 per kilo

3: Madspild reduceres med planlægning. Madspild er det samme som at smide penge i skraldespanden, oven i købet efter at maden har belastet klimaet i produktionen. Derfor skal madspild bare reduceres.

Økologisk mad er derudover produceret på gårde hvor der er cirka 30 procent mere liv på markerne, fordi der ikke bruges sprøjtegifte der dræber, insekter, uønskede planter og reducerer fugle og andre større dyrs fødegrundlag.

Med andre ord fører økologiomlægningen i Ballerup Kommune til, at maden både bliver sundere og mere klimarigtig og bidrager til en rigere natur på markerne. Heldigvis har forvaltningen sat gang i en proces hvor økologiomlægningen igen er i fokus, og forhåbentlig kan vi allerede se resultatet i næste års grønne regnskab.