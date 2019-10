Vilde med dansere

De to dansere gav sig god tid til de mange fremmødte fans, der fik mulighed for at komme helt tæt på og få en snak, en autograf og bedst af alt - et billede med hjem. Foto: Mia Lundholm

galleri Lørdag stod den på ’Vild med Dans’ i Ballerup Centret, som fik besøg af de to professionelle dansere Mille Funk og Frederik Nonnemann fra det populære tv-show. Mange var mødt op for at se dem udfolde deres talent på centertorvet, og de to dansestjerner gav sig god tid til både at skrive autografer og stille op til fotografering efterfølgende.

Af Mia Thomsen