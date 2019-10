Borgmesteren går ind i sag om gågade-uro

Overvågningskameraer er et af de tiltag, der er taget for at dæmme op for uroen i Centrumgaden. I denne uge skal borgmesteren og politidirektøren mødes for at drøfte problemerne.

Igennem de seneste uger er tilfælde af uro, salg af stoffer og trusler omkring Centrumgaden eskaleret. Nu går borgmester Jesper Würtzen ind i sagen og har aftalt ’krisemøde’ med politidirektøren.

Af Ulrich Wolf

Igennem længere tid har både beboere, handlende og forretningsdrivende oplevet episoder med trusler, uro og salg af stoffer i og omkring Centrumgaden i Ballerup.

Det har blandt andet ført til, at ungecontaineren på Baltorpplænen blev lukket og andre tiltag som opsætning af kameraer og øget patruljering.

Men hvis man lytter til både beboere og forretningsdrivende, så er problemerne fortsat og endda blevet værre. Derfor har borgmester Jesper Würtzen (A) nu indkaldt til et møde med direktøren for Københavns Vestegns Politi, Kim Christiansen tirsdag i denne uge, for at få en fælles strategi og for at sende et signal om, at nok er nok.

”Det er normalt ikke en sag, som jeg personligt ville gå ind i, men problemet er blevet så eskalerende, at vi nu er nødt til at gøre noget. Derfor vil jeg holde møde med politidirektøren i denne uge. Vi skal drøfte, hvad vi kan gøre og hvad politiet kan gøre, for vi må sætte en stopper for den her uro. Det er vigtigt, at vi fortæller politiet, at der også skal fokus på Ballerup,” siger Jesper Würtzen.

Hårde kriminelle

Ballerup Kommune har løbende en ungeindsats kørende, men har ikke foretaget mange synlige indgreb overfor uromagerne. Men ifølge borgmesteren er det også begrænset, hvad eksempelvis ungeindsatsen kan gøre i forhold til de personer, der skaber problemer og utryghed i bymidten.

”Vi taler i mange tilfælde om hårde kriminelle, en del kommer nok også udefra. Overfor dem hjælper det nok ikke, at en socialpædagog inviterer til bobspil. Det er en politiopgave. Men hvis vi på nogen måde kan hjælpe politiet eller bakke op, så vil vi gøre det. Jeg er ganske velinformeret om, hvad der sker i området og mødet er også et signal om, at vi tager det her meget alvorligt og at vi skal gøre noget nu,” pointerer Jesper Würtzen.