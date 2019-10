Byggeplaner overraskende sparket til hjørne

Den overordnede plan for bymidte-projektet. Illustration: Arkitema/JN Group.

Sagen om dispensationer til det kommende byggeri i Skovlunde bymidte har taget en yderst overraskende drejning. Ballerup Kommune har fredag bedt bygherren om at sende en ny ansøgning, og sagen er dermed forsinket.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Bladet skrev i sidste uge om lokalplanen for Skovlunde bymidte. Her havde bygherren, JN Group, blandt andet bedt om dispensation til at opføre en del af bygningerne, som skal opføres på østsiden af Bystrædet, i 4-5 etager i stedet for de 3-4 etager, som lokalplanen tillader.

Flertallet af politikerne i teknik- og miljøudvalget, der i første omgang behandlede sagen, var indstillet på at give dispensationerne. Dog stemte DF og V imod planerne og ville have sagen diskuteret i kommunalbestyrelsen.

Men så langt kom det aldrig. For nu er planerne midlertidigt strandet.

Politikerne mente nemlig, i kølvandet på V og DF’s modstand og efter voldsom kritik på facebook fra mange beboere i Skovlunde, at materialet var ufuldstændigt og for uklart til, at man bare kunne uddele dispensationer. Derfor udbad forvaltningen sig nogle mere udspecificerede tegninger og visualiseringer af projektet fra JN Group. Og her var det så, at noget gik galt.

Andre planer

”Vi bad om nogle mere tydelige tegninger og visualiseringer, der belyste projektet klarere. Vi ville have et ordentligt grundlag at beslutte ud fra og borgerne skulle kunne se projektet klart på et eventuelt borgermøde. Vi fik så tilsendt nogle tegninger, hvor det blandt andet fremgik, at byggeriet ved Bystrædet skulle være fem etager højt hele vejen. Det undrede vi os over,” siger Steen Pedersen, centerchef i afdeling for by, erhverv og miljø i Ballerup Kommune.

Det var i direkte modstrid med, hvad man tidligere havde fremlagt og selvom JN Group efterfølgende, ifølge Steen Pedersen, sagde at det var en misforståelse, så trak kommunen stikket.

”Vi fortalte dem, at vi ikke kunne lave planer på et så uklart grundlag og vi bad dem om at trække ansøgningen tilbage. Det har de så gjort, og nu afventer vi en ny ansøgning, hvor de klart fortæller, hvad der er planen og hvad vi kan regne med. Det er vigtig med transparens og klar besked til borgerne i den her sag,” siger Steen Pedersen.

Det betyder, at alle planer om borgermøder og dispensationer er udskudt, indtil der kommer en ny og mere klar ansøgning fra JN Group.

Borgerne skal høres

Venstre stemte som bekendt imod dispensationerne på byggehøjden og her undrer man sig over forløbet.

”Det er fint, at vi ny får fuldstændig klarhed over, hvad der skal ske i den sag. Vi stemte imod fra begyndelsen, for vi synes det var uklart, og vi undrer os over, at man vil stemme noget igennem, som ikke er belyst ordentligt,” siger Jacob Wøhler Jørgensen (V)

Han tror dog ikke, at det ændrer på ret meget.

”Nu må vi se, hvad en eventuel borgerhøring og et borgermøde vil bringe frem. Vi lytter til borgerne, for det er dem, der skal høres i den her sag. Men jeg tror ikke, at det ændrer meget, så vi stemmer som udgangspunkt stadig imod,” siger Jacob Wøhler Jørgensen.

Ikke bare lygtepæle

Beslutningen glæder også Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti. Partiet har hele vejen igennem stemt imod planerne om at forøge byggehøjden ved Bystrædet og han mener, at et borgermøde, der giver ordentlig oplysning om projektet, er det mindste man kan gøre.

”Det materiale der blev fremlagt var meget mangelfuldt, og med et materiale der er dårligt belyst, skal man ikke bare give dispensation, som Socialdemokratiet tilsyneladende mener, er meget normalt. I lokalplanen står det tydeligt, at der skal bygges 3-4 etager og ikke op til fem. Det synes vi ikke, man bare skal dispensere fra. Hele vejen igennem har netop byggehøjden været det vigtigste punkt, og derfor var vi nødt til at stemme imod og få stoppet den her sag. Vi skal høre borgerne. Det er det vigtigste element i hele byggeriet. Det handler jo ikke bare om to lygtepæle, der skal flyttes, men selve kernen i hele byen, så det er vigtigt, at det hele bliver belyst ordentligt,” siger Michael Jensen, der glæder sig over at der formentlig kommer et borgermøde med bedre oplysning.

Når mødet er overstået og borgerne har talt, vil DF forholde sig til lokalplanen igen.

Henrik Nielsen fra JN Group er noget overrasket over beslutningen og regner med, at det vil tage omkring fire uger, inden materialet er klar. Han har på nuværende tidspunkt ingen øvrige kommentarer til sagens udvikling.