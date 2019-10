KMDs ansatte dropper bilen

Der er kommet lidt mere gang i pedalerne hos medarbejderne i KMD, der blandt andet har fået mulighed for at afprøve elcykler.

På to år er det lykkedes KMD at få flere medarbejdere til at vælge cyklen til og fra arbejde og dermed sænke CO2-udledningen med hele 10 procent.

Af Redaktionen

KMD i Ballerup deltager i et mobilitetsprojekt hos Region Hovedstaden, og er med i et kommunalt mobilitetsnetværk i Ballerup Kommune. Projektet Moving People og netværket har som målsætning at gøre turen til og fra arbejdspladsen for medarbejderne smartere, mere effektiv og grønnere.

”Som en stor arbejdsgiver er vi klar over, at transport til og fra KMD med bil har et negativt aftryk på klimaet. Ved at vælge cyklen reducerer man trængsel og CO2-udledning, og måske vigtigst af alt, så er der positive effekter for medarbejderens sundhed, bare man vælger cyklen en eller to gange om ugen” siger Ditte Clausen, CSR & public affairs manager.

I forbindelse med projektet har virksomhederne fået tilbud om en transportundersøgelse ved projektets start i 2017 og igen i 2019.

Rapporten viser, at KMD i Ballerup har sænket CO2-udledning for pendlertransport med 10 procent siden 2017. Det er lykkedes ved, at der er seks procent færre pendlingsture i bil. Samtidig er der blandt dem, der har under 10 kilometer til arbejde, 58 procent flere, der vælger cyklen. I alt er der fem procent flere medarbejdere, der vælger cyklen ind imellem.

Det skal være nemt

Virksomheden har i mange år deltaget i kampagnen ’Vi cykler til arbejde’, der har skabt interesse for cyklingen, men der skal en del til at ændre på medarbejdernes transportvaner.

”Vi prøver at sikre optimale forhold med bad og omklædning, personlige skabe og mulighed for at tørre sportstøjet, så det bliver let at vælge cyklen. Derudover har medarbejderne mulighed for at gøre brug af vores cykelservice og kan parkere cyklen i overdækkede, aflåste cykelskure. Vi har også kørt et projekt, hvor alle fik muligheden for at afprøve en elcykel i en periode,” siger Ditte Clausen.

De positive aspekter ved at tage cyklen kan medarbejderne nikke genkende til:

”Jeg cykler 16 kilometer hver vej. Ved at tage cyklen får jeg en masse god energi. Det er også et godt supplement til den ellers stillesiddende dagligdag, som man kan have på en arbejdsplads. Det er dejlig nemt, når man har sit eget skab i omklædningen, hvor jeg kan have mit rene tøj. Og så er det hyggeligt at have en morgenrutine med kollegaerne,” siger Marie-Louise Nesheim, der har arbejdet i KMD i tre år.