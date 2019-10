Kræmmerkroner til foreningerne

Hele flokken af glade modtagere sammen med formand for Ballerup Kræmmerfestival, Morten Løgager, og borgmester Jesper Würtzen.

Overskuddet fra årets kræmmerfestival kom foreningerne til gavn, da der onsdag aften i sidste uge blev delt checks ud for i alt 450.000 kroner.

Af Mia Thomsen

Det var en festdag af de helt store, da overskuddet fra årets kræmmerfestival skulle fordeles blandt de mange foreninger, der har givet en hånd med ved 2019-udgaven af Ballerup Kræmmerfestival, der viste sig at være et rekordgodt år.

For med et flot besøgstal på cirka 35.000 gæster kunne formanden for Ballerup Kræmmerfestival, Morten Løgager, glæde sig over, at have hele 450.000 kroner til overs – penge som vanen tro fordeles mellem de hjælpende foreninger, mens en mindre del kan søges som legater af andre foreninger i lokalområdet.

Samlet på rådhuset onsdag aften i sidste uge var de mange glade modtagere af overskudskronerne. 330.000 kroner gik til de 14 medlemsforeninger som ’tak for hjælpen’ ved årets kræmmerfestival, mens 120.000 kroner blev fordelt som legater til i alt 30 foreninger.

Borgmester Jesper Würtzen og formand for Ballerup Kræmmerfestival, Morten Løgager, havde fornøjelsen af at overrække de mange checks, der bragte stor glæde hos repræsentanterne fra foreningerne.

Fordeling til medlemsforeninger for 330.000 kroner:

Egebjerg Senioridræt: 316 kroner

Skovlunde Bridgeklub: 5911 kroner

Måløv Idrætsforening: 7175 kroner

Ballerup Motion: 11.474 kroner

KLIMA: 13.908 kroner

FDF Ballerup: 16.563 kroner

TRITON: 18.839 kroner

DUI Ballerup: 22.252 kroner

Rosenlund Volley: 23.675 kroner

SIF Senioridræt: 29.239 kroner

Ballerup Atletikklub: 35.592 kroner

DUI Skovlunde: 45.138 kroner

Grantoften Badmintonklub: 49.816 kroner

Skovlunde Byteater: 50.101 kroner

Fordeling af legater for 120.000 kroner:

Ballerup Orienteringsklub: 1000 kroner

De Grønne Pigespejdere, Ballerup: 1200 kroner

Kræftens Bekæmpelse, Ballerup: 1400 kroner

KFUM-Spejderne i Ballerup: 1600 kroner

Ballerup Atletikklub: 1700 kroner

Skovlunde Idrætsforening, håndbold: 1800 kroner

FDF Ballerup: 1900 kroner

Aktive Seniorer: 2000 kroner

Ballerup Boldklub: 2000 kroner

Ballerup Linedance: 2400 kroner

De Grønne Pigespejdere, Skovlunde: 2400 kroner

SIF-Senioridræt: 2400 kroner

Skovlundespejderne: 2400 kroner

3. Ballerup Sjangeli: 3200 kroner

Baracuda Dykkerklub: 3200 kroner

Grantoften Badmintonklub: 3200 kroner

Rosenlund Volley: 3200 kroner

Skovlunde Byteater: 3200 kroner

Ballerup Børne- og Ungdomsfilmklub: 3600 kroner

BMS Backgammonklub: 4000 kroner

FC Ballerup: 4000 kroner

Måløv Badmintonclub: 4000 kroner

Ballerup Spejdergruppe: 5100 kroner

Ballerup Kammerkor: 5900 kroner

Ballerup Motion: 6300 kroner

FDF Skovlunde: 6300 kroner

FDF Måløv: 7900 kroner

KLIMA: 8000 kroner

Måløv Idrætsforening: 10.600 kroner

Kofukan Karate: 14.100 kroner