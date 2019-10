Nordea giver plads til mere liv på Kirketorvet

Filialdirektør Henrik Nors Nielsen og Nordea i Centrumgaden har sat gang i en større byggeproces. I begyndelsen af november måned er ombygningen færdig og der er klar til, at man kan leje ud til eventuelt en cafe eller lignende.

Nordea i Centrumgaden er i gang med at indskrænke deres banklokaler. Meningen er at rykke tættere på kunderne og samtidig give plads til nyt liv på Kirketorvet.

Af Ulrich Wolf

Hvis man går ind eller bare forbi Nordeas filial i Centrumgaden i Ballerup i disse dage, så ser man tydeligt, at der er gang i noget.

Udenfor holder flere håndværkerbiler parkeret, mens folk render ind og ud med maskiner og brædder.

Går man indenfor, kan man se, at halvdelen af lokalerne blevet skærmet af og er under ombygning. Faktisk er banken i gang med at fjerne omkring 150 kvadratmeter kontorlokaler og adskille dem fra resten af banken. Meningen er nemlig, at der skal gøres plads til en ny lejer i de gamle banklokaler.

Plads til nyt liv

”Vi fjerner omkring 150 kvadratmeter, som i store træk var nogle lidt ’døde’ kvadratmeter. Vi hørte ofte kunderne sige ’er her nogen’ fordi mange medarbejdere sad så langt væk. Nu rykker vi tættere på kunderne for at sikre, at der altid er nogen i nærheden,” siger filialdirektør Henrik Nors Nielsen.

Men målet er ikke bare at gøre banken mindre. De 150 kvadratmeter skal nemlig indrettes, så en ny lejer kan flytte ind og skabe mere liv på Kirketorvet.

”Vi vil leje lokalet ud til en, der kan skabe liv på torvet. Vi ved ikke, hvem det skal være, men det handler om en form for café eller den slags. Jeg håber under alle omstændigheder, at det er en lejer, som skal være med til at skabe liv. Derfor, vil der også være plads til en indgang ud mod torvet og overdækningen gør, at man kan have eventuel udeservering,” siger Henrik Nors Nielsen.

Lokalet ejes af Nordea ejendomme, men det er DEAS, der skal stå for udlejningen.

Ingen spareøvelse

Efter planen skal det nye lokale stå færdigt i begyndelsen af november måned, og der vil være åbent hus i bankens ’nye’ og mere intime omgivelser i slutningen af november.

Filialdirektøren glæder sig til, at byggerodet er overstået og forvandlingen en realitet, og han forsikrer, at det ikke handler om en spareøvelse.

”Der forsvinder ikke noget fra kunderne. Der vil stadig være de samme faciliteter og de samme medarbejdere. Vi vil have mødelokaler både i stueetagen og på første sal. Men forhåbentlig vil man opleve, at medarbejderne er tættere på. Mange kunder bruger banken på en anden måde i dag, derfor er der ikke brug for så mange kvadratmeter. Til gengæld håber vi så, at vi samtidig kan være med til at skabe endnu mere liv på Kirketorvet,” siger Henrik Nors Nielsen.