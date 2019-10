Et dyk ned i vandets mysterier

Eleverne var meget optaget af at kigge i mikroskoperne, hvor mosevandet afslørede en del hemmeligheder. Foto: Kaj Bonne.

Flydende En landsdækkende naturvidenskabsfestival fik i den forgangne uge skoleelever i Ballerup til at udforske vandets hemmeligheder. På Skovvejens Skole legede de også med vandet.

Af Ulrich Wolf

Vand er noget af det vigtigste vi har og derfor var det våde element omdrejningspunktet for naturvidenskabsfestivalen, der i uge 39 fandt sted over hele landet.

I Ballerup havde Skoletjenesten i Pederstrup sat skoleeleverne i 4. og 5. på prøve, hvor de på forskellig vis skulle dykke ned i vandets mysterier.

Udfordre eleverne

På Skovvejens Skole afdeling Højager arbejdede man også med vandet og her lavede eleverne en række udstillinger og prøver, som både de og deres forældre kunne afprøve og kigge på.

”Formålet med vores projekt er selvfølgelig at være med i den store naturvidenskabelige uge og udfordre eleverne, men det er også at styrke interessen for naturfag generelt,” siger Christian Riedel, lærer på Skovvejens Skole og en af folkene bag skolens temauge.

Det var tydeligt, at eleverne syntes det var både sjovt og spændende at arbejde med naturfag på en ny og anderledes måde, hvor de også kunne udstille deres kunnen for andre.

Festivalen var arrangeret af Astra, det nationale naturfagscenter og tanken er at motivere børn og unge til at udforske, forstå og forandre verden med science.