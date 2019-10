Tilbage til 80’ernes børneværelser

Man kan svømme hen i nostalgi, når samlerne sælger ud af deres vintage legetøj på det store legetøjsloppemarked i Ballerup på søndag. Foto: CPH Toy Fair

Nostalgi Det store vintage legetøjsloppemarked ’CPH Toy Fair’ slår dørene op i Ballerup Hallen på søndag.

Af redaktionen

Husker du Transformers, My Little Pony, Heman & Skeletor, Ninja Turtles, Polly Pocket og Donkey Kong? Så er der stor sandsynlighed for, at du sad ved juletræet eller fødselsdagsbordet en gang i 1980’ erne og legede med disse geniale stykker plastik.

Hvis man er vokset op i 80’erne, og ens legebarn ikke er blevet gemt væk i en kasse i kælderen, så er der nu mulighed for at få et seriøst nostalgitrip, når CPH Toy Fair igen åbner dørene i Ballerup Hallen søndag 6. oktober til vintage legetøjsloppemarked.

”Messen henvender sig nok mest til voksne med barnlige sjæle. Men mon ikke en del vil tage deres egne børn med for at vise dem, det legetøj de selv legede med som børn?,” siger Peter Brinch, arrangør af legetøjsmarkedet.

For godt legetøj er eviggyldigt. Med Netflix serien om 80’erne store legetøjsmærker ’The Toys That Made Us’ og den seneste tids Transformers og superheltefilm, er der genvagt stor interesse for barndommens monstre, actionfigurer, spil og dukker i takt med, der er opstået et stigende antal communities og messer med legetøjssamlere, der måske forsøger at genopleve en lille følelse fra en tid de savner.

Barndommens plastik

Til CPH Toy Fair er der god mulighed for at hygge sig med familien, kæresten, vennerne eller andre legetøjsnørder og få sig en sludder om det pastelfarvede årti, hvor Nintendo stjal ens timer, imens de fire ninjaskildpadder sloges med Shredder og Barbie var på tur med Ken – eller måske få en pose barndomsplastik med hjem.

Som til de forrige CPH Toy Fairs vil hallen igen være proppet med fans, samlere, nostalgikere, nørder, loppejægere og glade unger, der alle svirrer rundt blandt næsten 100 stande med alt, hvad man kunne ønske sig inden for vintage legetøj, tegneserier og gaming.

Der vil også være mulighed for at sidde i caféområdet og puste ud og tanke lidt op, og Star Wars fans kan nyde Troopers For Charity, der holder parade i deres flotte kostumer og måske få taget et billede sammen med dem.

CPH Toy Fair finder sted søndag 6. oktober klokken 10-16 i Ballerup Hallen, Rugvænget 10.