Den nyslåede verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen, trænede i Ballerup Super Arena i sidste uge. Der er flere billeder på Ballerupbladet.dk. Foto: privatfoto

Cykling Mandag i sidste uge havde Ballerup Super Arena besøg af den nyslåede verdensmester i landevejscykling, Mads Pedersen

Af redaktionen

Selvom man er verdensmester handler det hele tiden om at forbedre sig, og derfor var han på banen i Ballerup Super Arena for at teste, hvordan han bedst muligt kan undgå vindmodstand alene ved hjælp af positioner på cyklen.

Superarenaen er et yndet sted for Danmarks bedste cykelryttere at teste udstyr og teknik, og det gælder altså også vores verdensmester her to dage efter at den regnbuefarvede vindertrøje blev hans.