Da Muren kom til byen

Debat ’Udvalget til gågadens forgrimmelse’ har igen været på spil i Centrumgaden.

Af Ove Ginness, Ballerup (adressen er red. bekendt)

For at forhindre nogle få, der ikke kan styre sig, har udvalget til gene for de rigtig mange lovlydige borgere opsat en betonspærring til trappen ned imod stationsforpladsen (en miniature Berlinmur).

Lidt af en falliterklæring og endnu en grim foranstaltning, vi skal belemres med i gågaden.

Tidligere var det orange baderinge i overstørrelse og senere kom pullertspærringerne til. Lidt tidligere endnu kunne vi beundre nogle meget store krydsfinerplader, der i rigtig lang tid var opsat på gelænderet ned mod banelegemet fra stationsbroen.

Det omtalte udvalg må glæde sig, for gaden, der også har de meterhøje træer, efterhånden op til fjerde sal, at prale af, er tæt på at kunne leve op til en rekord som den mest dødssyge gågade i regionen – og måske endnu videre omkring.

Sikkert derfor, er der da også meget få fodgængere, der gider færdes der. Vi bliver nok snart fortalt, at Muren skam er midlertidig, for det er jo sådan en rar, fleksibel størrelse at gemme sig bag.

Vi kan dog allerede nu konstatere, at Muren bliver betragtet som en udfordring for nogle at forcere – man kravler op på siden af trappen fra stationen, tager fat i overkanten af Muren, medens man tripper hen ad gelænderet i forlængelse af Muren – og vupti er man tilbage i sin gågade! Smart, så det skal nok gå alt sammen