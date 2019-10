Forringelser for udviklingshæmmede

Debat Sidste mandag nåede vi til skema B i forbindelse med godkendelsen af de almene boliger til borgere med særligt behov på det gamle seminarium i Skovlunde.

Af Ulrik Falk- Sørensen (F), Medlem af kommunalbestyrelsen for SF

Projektet startede i sidste valgperiode, hvor SF og dermed undertegnede desværre ikke var medlem af kommunalbestyrelsen. Jeg kunne derfor alene udtale mig ved hjælp af læserbreve i Ballerup Bladet, hvilket jeg også gjorde.

Kort fortalt mener jeg, at det er et socialpolitisk tilbageskridt at samle flere bofællesskaber på en adresse, det ligner alt for meget en institution.

Siden starten af 70´erne har der i Danmark været en meget positiv udvikling indenfor boformer for udviklingshæmmede, der har gået ud på, at udviklingshæmmede skulle bo på en måde, der lignede de måder vi andre bor på.

I Ballerup Kommune var vi oven købet foregangskommune på området. Vi hjemtog borgere fra de gamle institutioner og lod dem flytte ind i nye bofællesskaber. Det var en socialpolitisk og menneskelig succes. Der var bred politisk opbakning til udviklingen. Alle partier var for denne udvikling.

Jeg husker tydeligt diskussionerne, da vi etablerede det første bofællesskab. Al institutionspræg skulle væk. Sådan er det desværre ikke mere, og det bliver kun værre i det nye hus.

Det er denne positive udvikling jeg mener bliver ødelagt ved at flytte beboerne til en samlet adresse. Dette er baggrunden for min modstand mod projektet.