Hullede veje i Møllemosen

Debat Ejendomsskatterne her i kommunen er høje.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Alene fra denne parcel har vi betalt mindst to millioner kroner gennem de 40 år, vi har boet her. I kvarteret er der 141 parceller, der stort set alle blev bebygget i 1980, så det er ikke småpenge, der gennem årene er afleveret til kommunen.

Man kunne forestille sig, at en del af pengene går til vedligeholdelse af vore veje, men sådan forholder det sig åbenbart ikke.

Her i parcelhuskvarteret Møllemosen blev vejene anlagt med SF-sten af ringe kvalitet i 1979, og – bortset fra et mindre område – ligger de der endnu og ser ud derefter. Mange af stenene er hullede, helt væk eller står på højkant – specielt på indkørselsvejen, hvor trafikken er tættest.

At køre på cykel her kan være farligt, men kommunen har åbenbart ”glemt” alt om vedligeholdelse. Er det for meget forlangt, at vi kan cykle sikkert på vore veje?