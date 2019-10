Rensningsanlægget forsvinder fra Måløv

Morten Stryhn Hansen har i flere år kæmpet for at undgå, at et nye rensningsanlæg skal ligge i Måløv. Så det glæder ham, at der nu er lagt op til, at det nye anlæg skal ligge på en bar mark i Frederikssund. Foto: Kaj Bonne.

Afklaring Efter flere års diskussion og analyser har Novafos nu besluttet, at Måløv rensningsanlæg bliver nedlagt, til stor glæde for naboerne i området. Der skal efter planen i stedet bygges et nyt ’superanlæg’ i Frederikssund.

Af Ulrich Wolf