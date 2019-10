Ballerupfirma gør Carlsberg Byen lidt grønnere

Jens Nyhus, administrerende direktør i Carlsberg Byen modtager gavebrevet på 80 store kejserlindetræer fra Mimi Hvass, indehaver af Sitas Træplanteskole i Ballerup. De to mødtes symbolsk foran elefanten, der repræsenterer Mimis oldemor, Theodora, som var datter af Carlsbergs grundlægger, Carl Jacobsen. Det er her på Ny Carlsberg Vej, fra Elefantporten til Vesterfælledvej, de 80 donerede træer skal plantes i 2024. Foto: Andreas Raun

Historie Indehaver af Sitas Træplanteskole i Ballerup er tipoldebarn af Carl Jacobsen og har doneret 80 træer til Carlsberg Byen.

Af Mia Thomsen

Når Ny Carlsberg Vej i Carlsberg Byen som planlagt bliver genetableret i sin oprindelige udformning med brosten og en grøn korridor af træer fra Vesterfælledvej og op til Elefantporten, bliver det med træer doneret af efterkommere af Carlsbergs stiftere.

De 80 træer, som skal plantes i 2024, når Carlsberg Byen står færdig, kommer nemlig fra Sitas Træplanteskole på Skovvej i Ballerup.

Planteskolens indehaver, Mimi Hvass, er tipoldebarn af den gamle brygger, Carl Jacobsen, som grundlagde Carlsberg. Hun er oldebarn af Carl Jacobsens ældste datter Theodora Vøgg, hvis navn er symboliseret i

den ene elefant i Elefantporten.

I forbindelse med overrækkelse af gaven udtaler familien:

”Vi er glade for at Carlsberg Byen vil tage imod gaven, og vi er stolte over at være med til at genskabe vores families vision om en grøn allé op mod Elefantporten. Vi håber, at københavnerne vil nyde alleen i mange generationer fremover.”

Fastholder historien

Også i Carlsberg Byen er der glæde over gaven og ikke mindst for baggrunden for donationen:

”Det er en meget flot gave, Sitas donerer til Carlsberg Byen, og at gaven kommer fra efterkommere til Carlsbergs stiftere, giver naturligvis donationen en særlig betydning. Vi gør i udviklingen af Carlsberg Byen meget ud af at fastholde og videreføre historien i det blivende bykvarter, og med gaven fra Sitas får vi plantet bryggerhistorien dybt i jorden,” siger administrerende direktør i Carlsberg Byen, Jens Nyhus.

Carlsberg Byen har som et led i byudviklingen udført helt ny infrastruktur i Ny Carlsberg Vej. Når arbejdet er færdigt vil den historiske allé blive genskabt med de originale brosten og etablering af vejbelysning med de oprindelige kobberlamper.

De nye træer, som skal plantes i 2024, er af sorten kejserlind og vil, når de plantes, være omkring syv meter høje og have en stammeomkreds på 30-35 centimeter.