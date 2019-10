En helt anden hverdag

Eleverne fra Ballerup fik et spændende indblik i kinesernes hverdag. De var indlogeret hos lokale familier under opholdet, men fik også tid til at tage på ture og være turister.

Otte elever fra forskellige niendeklasser i Ballerup Kommune er netop vendt hjem fra 10 dages udvekslingsophold i vores kinesiske venskabsby Wuxi og Shanghai.

Af Redaktionen