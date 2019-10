Et opgør med lykkepiller

Som en anden stand-up’er eller amerikansk prædikant leverer Søren Lynge sit budskab om positiv tænkning og anvar for eget liv, med humor, selvsikkerhed og charme. Foto: Kaj Bonne

Man har selv muligheden for at få et bedre liv. Ved at tænke positivt og træffe aktive valg, er det muligt at vende negavtivt til positivt. Det var budskabet på en meget velbesøgt pep-talk hos lifecoach Søren Lynge, der inviterede indenfor på sin gård på Ågerupvej i Ballerup.

Af Ulrich Wolf