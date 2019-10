Anekdoter fra Hollywood

Ole Bornedal varmede op til sin egen film ’Nattevagten’ i Baltoppen Bio torsdag aften. Foto: Kaj Bonne

Ole Bornedal er ikke bare en god fortæller på film, han er også særdeles morsom på slap line. Det oplevede en lille broget skare som var mødt op til hans foredrag i Baltoppen Bio.

Af Mia Thomsen

Det var en lille sluttet kreds, der havde fundet vej til Baltoppen Bio i oktobermørket torsdag aften i sidste uge. Og hvis man ikke vidste det i forvejen, var det ikke til at se, at en verdensstjerne var i huset. For bortset fra vinglassene i foyeren, lignede det en hvilken som helst anden filmaften i den lokale biograf.

På plakaten denne aften var også en lidt ’’gammel’’ sag – og her er det altså ikke aftenes hovedperson, der henvises til, men den danske film ’Nattevagten’, som de cirka 60 fremmødte gæster skulle se, efter det interessante og til tider vældig morsomme foredrag, som Nattevagtens skaber, Ole Bornedal, leverede.

Faktisk havde han slet ikke selv opdaget at ’Nattevagten’ havde 25 års jubilæum i år – før han var blevet kontaktet af Ballerup Bibliotekerne, som i samarbejde med biografen gerne ville fejre jubilæet ved at vise filmen og have besøg af manuskriptforfatteren og instruktøren selv.

Nick Nolte og Bowie og alle de andre

Aftenen bar desværre præg af udfordringer med teknikken, både lyd og billede drillede, så Ole Bornedal valgte at gennemføre uden mikrofon og måtte efter flere stædige forsøg også opgive at få computeren til at makke ret og kunne derfor ikke vise alle de filmklip, han havde forberedt.

Til gengæld var aftenen var fuld af sjove anekdoterne fra Hollywood. Blandt andet fortalte Ole Bornedal om mødet med Nick Nolte, der spiller kommisæren, Ulf Pilgaards rolle, i den amerikanske udgave af filmen.

Her blev han imponeret over, hvor vanvittig professionel Nick Nolte var i alt fra hans stemmes volumen, til hvordan han placerede sit hoved, så det passede perfekt til billedet og hvordan han kunne tillægge sig tics og andre små ’uperfektheder’, der gjorde karakteren mere levende og interessant.

Filminstruktøren kom også omkring sit arbejde med de helt store filmmoguler Bob og Harvey Weinstein, om ture i limousiner, på dyre restauranter og alt hvad der eller hører sig til, når man pludselig lever den amerikanske drøm.

Mange gange måtte ’knægten fra Nørresundby’, nive sig selv i armen – ikke mindst da han stod ansigt til ansigt med selveste David Bowie, som bare lige ville spille noget af sin nye musik for ham, fordi det måske kunne bruges i ’Nightwatch’.

Og sådan kunne vi blive ved. Det gjorde Ole Bornedal også i over en time, inden han overlod scenen til Martin, Jens, Kalinka, Joyce, kommisæren og alle de andre i ’Nattevagten’, der stadig holder her 25 år efter.

Fotos: Kaj Bonne