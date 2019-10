Boligbyggeri i UCC-huset sættes i gang

Byggeri Politikerne har nu godkendt den endelige ansøgning om byggeri af 33 boliger i det nye botilbud for voksne i UCC-huset i Skovlunde.

Af Ulrich Wolf

Mandag aften godkendte politikerne i kommunalbestyrelsen Ballerup Boligselskabs ansøgning om at påbegynde opførelsen af 33 nye boliger til voksne handicappede i UCC-huset på Bybjergvej i Skovlunde.

Det har længe været en del af den store ombygningsplan for det gamle seminarium, at en del skulle indrettes til botilbud og nu kan byggeriet så sættes i gang.

Projektet omfatter som nævnt 33 boliger, der indrettes som etværelses boliger med toilet og bad samt et lille tekøkken. Boligerne bliver fra 50 til 75 kvadratmeter inklusiv gang- og fællesarealer. De vil desuden blive inddelt i grupper, der deler atriumgård og fællesarealer.

Huslejen vil ligge på 5475 kroner pr. måned for 50 kvadratmeter og 8212 for den største bolig på 75 kvadratmeter.

Dertil kommer varme, vand og el.

Gammeldags projekt

Både boliger og fællesarealer vil blive indrettet, så de er velegnede til brug for målgruppen af voksne med handicap.Det vil koste i omegnen af 62 millioner kroner, og Ballerup Kommune skal give en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der har sikkerhed ud over 60 procent af ejendommens markedsværdi.

Det var en samlet kommunalbestyrelse, der godkendte byggeriet, men SF’s Ulrik Falk-Sørensen var ikke begejstret.

”Jeg stemmer for, fordi nu er vi så langt, men jeg er imod projektet. Det bliver et meget stort og gammeldags institutionsagtigt byggeri, når man samler alt under et tag. Det er næsten som i gamle dage,” mener Ulrik Falk-Sørensen.