I Alexander von Humboldts fodspor

Hele gruppen samlet til sidste workshop før afrejsen. Foto: privatfoto

Rejse 15 elever og to lærere fra Borupgaard Gymnasium er på vej på en spændende ekspedition til Ecuador, hvor de blandt andet skal besøge vulkaner.

Af Ulrich Wolf

For 220 år siden begav naturvidenskabsmanden og opdagelsesrejsende Alexander von Humboldt sig på en fem år lang forskningsekspedition til blandt andet Sydamerika.

Her beskrev han for første gang i verdenshistorien de sammenhænge der er mellem klima og vegetation. Han brugte vulkanerne i Ecuador til denne beskrivelse, da klimaet ændrer sig på vejen op af vulkanen og ligeledes for plantevæksten. Ecuador er fantastisk til disse observationer da landet ligger på ækvator og samtidigt har nogle af verdens højeste vulkaner.

Det er i hans fodspor en gruppe på 15 nøje udvalgte Borupgaard-elever samt to lærere – en naturgeograf og en biolog – skal træde, når de den 7. oktober rejser 12 dage til Ecuador. De skal arbejde med feltundersøgelser i samfundsfag, biologi og naturgeografi – både som i ’gamle’ dage og med moderne metoder.

Planterne flytter opad

”Vi skal blandt andet undersøge biodiversiteten i Cloud Forest-området Golondrinas, permakulturarbejde og naturgenoprettelse i Parque Bambú samt deltage i ung-til-ung-møde med NGO’er og UNASUR, Sydamerikas svar på EU, i hovedstaden Quito,” fortæller Peter Sjøholm, der er en af lærerne, som er med på turen.

”Til sidst skal vi på vulkaner, helt bogstaveligt. Cotopaxi var en af de vulkaner som Humboldt undersøgte og bestemte plantevækstens udbredelse på. Det skal vi forsøge at gøre efter og på den måde også få ‘syn for sagn’ for de problemer som verdens klimaforandringer direkte påfører kloden – blandt andet ved at plantevæksten bevæger sig højere op på vulkanen, faktisk helt op til 500 meter har visse plantearter flyttet sig, siden Humboldts ekspedition var der forbi for 220 år siden,” tilføjer Peter Sjøholm.

På turen skal eleverne lave en masse materiale, hvoraf noget kan bruges til deres store skriftlige opgave SRP. Men de har også lovet at skrive lidt til Ballerup Bladet om deres tur, så vi glæder os til at høre mere, når de er vel hjemme igen.