Tid til større bofællesskaber

Debat Kære Ulrik Falk-Sørensen. I de fire år, hvor du har været ude af Kommunalbestyrelsen, er der sket en masse, og der er taget et hav af gode og vigtige beslutninger.

Af Lolan Marianne Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Jeg glæder mig derfor til at invitere dig, beboere, pårørende, kollegaer og de mange vigtige medarbejder inden for på Bybjergvej, når dørene bliver åbnet i slutningen af oktober 2020.

Jeg ved, at Bybjergvej bliver et meget fint sted med en masse gode muligheder. Der bliver aktiviteter, fællesskaber, oplevelser og gode bomiljøer. Derudover får beboerne mulighed for at få en masse nabovenner, da de let kan komme på besøg hos hinanden. Lejlighederne bliver store, rummelige og lettilgængelige for både beboere og deres pårørende, og så bliver hver eneste bolig med moderne toiletforhold og små tekøkkener.

De gamle, store institutioner havde ikke disse muligheder. De havde, som du skriver, på daværende tidspunkt overlevet sig selv med små, ikke-tidssvarende værelser. De små bofællesskaber har nu overlevet sig selv. De er blevet for små, og vi indrømmer gerne også for dyre. Derfor er vi nødt til at finde andre gode og trygge alternativer.

Det gjorde vi blandt andet, da vi byggede bofællesskabet i Sønderhaven. Her bor 12 personer, og de har mulighed for at bruge faciliteterne på plejecentret, som ligger få meter derfra. På Bybjergvej får beboerne i de nuværende bofællesskaber mulighed for at bo i nye og tidssvarende rammer, hvor der er plads til såvel det ”lille” som ”større” fællesskab. På Bybjergvej bliver der nemlig flere faciliteter og bedre mulighed for at tilbyde aktiviteter, der passer til den enkelte.

Med etableringen af Bybjergvej får vi derudover også 12 boliger, så vi kan imødekomme ønsket om, at flere af vores borgere med handicap kan bo i et fællesskab i Ballerup