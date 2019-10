Økologiske kontra konventionelle råvarer

Debat I Ballerup Bladet uge 40 skriver Stine Rahbek Pedersen (SRP) om økologisk mad i Ballerup kommunes køkkener og fremhæver, at de økologiske råvarers tilgængelighed følger den naturlige årstids variation. Gør traditionelt producerede råvarer ikke det?

Af Aage Søgaard Andersen, Lektor ph.d, Toftholmvænget 9, Skovlunde.

SRP fremhæver endvidere, at økomad er avlet på gårde uden effektiv sygdoms- eller skadedyrsbekæmpelse, hvilket øger biodiversiteten, men mange af insekterne æder af planterne, og ukrudtsplanterne konkurrerer med kulturplanterne om næringsstofferne, hvilket medfører et ringere udbytte pr. arealenhed på 30-50 procent. For at producere samme mængde fødevarer skal der derfor dyrkes et tilsvarende større areal, der ellers kunne være fredet natur. Er det naturvenligt?

Jordbearbejdningen er tilsvarende større, og den fysiske ukrudtsbekæmpelse i modsætning til sprøjtning medfører også øget energiforbrug og dermed større luftforurening. Er det klimavenligt?

SRP postulerer endvidere at økologiske fødevarer er sundere, men jeg har efter et langt livs klimaforskning på universitetsniveau med vægt på klimaets indflydelse på plantevækst aldrig set en videnskabelig afhandling, der har dokumenteret dette. Jeg må derfor bede SRP fremlægge videnskabelig dokumentation for påstanden.

SRP skriver endvidere, at økologiske råvarer er billige (underforstået i forhold til traditionelle råvarer?), men flere avisomtalte ikke videnskabelige forbrugerundersøgelser konkluderer, at økovarer i gennemsnit koster cirka 50 procent mere end traditionelle råvarer trods enorme skatteyderbetalte tilskud til økologisk jordbrug.

Økonomi er altid en vigtig faktor, og jeg vil derfor som borger i den skatteplagede Ballerup kommune gerne vide, hvor meget brugen af økoråvarer i stedet for traditionelle råvarer koster skatteyderne?